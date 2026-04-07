Noticum: Papa Leone in Algeria, intervista all’arcivescovo di Algeri Jean Paul Vesco

È online il numero di aprile di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano: la pace come scelta, con azioni precise, con proposte (anche di legge) e gesti concreti; la visita di Papa Leone XIV in Algeria, con l’intervista all’arcivescovo di Algeri Jean Paul Vesco; la guerra in Israele che blocca anche il visto per studenti palestinesi già vincitori di borse di studio nelle Università italiane; Iglesias y mineria, una campagna della chiesa contro lo sfruttamento minerario in America Latina. Inoltre: il mare ci chiede conto, l’intervento di mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, in Calabria contro l’assurdo silenzio per i migranti morti che il mare restituisce; l’assemblea degli indigeni di Roraima raccontata da don Mattia Bezze, missionario di Padova; l’uccisione delle tre saveriane in Burundi e un arresto di un burundese nel parmense, dieci anni dopo il feroce delitto. A seguire ancora Missio km zero con l’esperienza della famiglia Brunone, e poi un anno dalla morte di Papa Francesco, e dall’elezione di Papa Leone. Qui per leggere e scaricare Noticum.

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