Il Ponte d’Oro: in Africa diamanti, oro, coltan, petrolio e terre coltivabili. Ma la popolazione resta povera

Il numero di aprile de “Il Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi edito dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it), è dedicato a un focus sulle ricchezze d’Africa. “Sì, proprio così: diamanti, oro, coltan, petrolio, legname pregiato, terre coltivabili. Ma anche la più alta percentuale di bambini e giovani del mondo”, spiega Chiara Pellicci dalla redazione. “Sono questi i tesori dell’Africa. Purtroppo, però, la sua grande disponibilità di materiali preziosi non basta affinché le popolazioni africane possano beneficiarne”. Perché? Il dossier entra nel merito del problema. L’editoriale ricorda invece una persona speciale: Papa Francesco, a un anno (il 21 aprile prossimo) dalla sua salita al cielo. “Ci piace ricordarlo – si legge – per quel suo sorriso bonario che ha dato un volto sereno e amico alla Chiesa cattolica. Ci ha segnalato tre parole ‘magiche’, da usare in casa, a scuola, tra gli amici, sul lavoro: ‘Permesso, grazie, scusa’. Papa Francesco è stato sempre dalla parte della pace, dei bambini e dei giovani, dei poveri, dei migranti”.

Un’intervista a suor Paësie Phillipe, missionaria francese che vive a Cité Soleil, la più grande baraccopoli di Port-au-Prince (Haiti), fa il punto sulla realtà dei bambini nella capitale dell’isola. Il suo principale obiettivo è accogliere i ragazzi di strada e sottrarli alla violenza. Infine, il “Viaggio in Venezuela” spiega, a misura di bambino, cosa sta succedendo in questo Paese dopo che, il 3 gennaio scorso, un’operazione di soldati statunitensi ha portato alla cattura del presidente, Nicolás Maduro, e sua moglie Cilia.

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