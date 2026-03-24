Ue-Australia: nuovo partenariato in materia di sicurezza, difesa, ricerca, commercio, sostenibilità

L’Unione europea e l’Australia hanno annunciato “l’adozione di un innovativo partenariato in materia di sicurezza e difesa”. Hanno inoltre concluso i negoziati “per un ambizioso ed equilibrato accordo di libero scambio e concordato di avviare i negoziati formali per l’adesione dell’Australia a Horizon Europe, il più grande programma di finanziamento al mondo per la ricerca e l’innovazione”. Con questi passi, l’Ue e l’Australia “stanno ottenendo risultati – si legge in un comunicato diffuso nella notte – reciprocamente vantaggiosi e rafforzando ulteriormente le loro già strette relazioni in un periodo di incertezza geopolitica”. Il testo definitivo dell’accordo è stato concordato durante un incontro tra i leader a Canberra tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese. La presidente von der Leyen ha dichiarato: “L’Ue e l’Australia possono essere geograficamente distanti, ma non potremmo essere più vicini in termini di visione del mondo. Con questi nuovi e dinamici partenariati in materia di sicurezza e difesa, nonché di commercio, ci stiamo avvicinando ulteriormente. Questi accordi pongono in essere strutture durature, basate sulla fiducia, per sostenere la pace e la sicurezza attraverso la forza; promuovere la prosperità attraverso un commercio basato su regole e collaborare per sostenere le istituzioni globali”. Numerosi i capitoli dell’accordo: Partenariato per la sicurezza e la difesa; Accordo di libero scambio; Nuove opportunità commerciali per le imprese europee; Incentivare le esportazioni agroalimentari dell’Ue; Garantire l’accesso alle materie prime critiche; Impegni in materia di sostenibilità.

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