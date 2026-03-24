Settimana Santa: Anla, 27 marzo il convegno: “Custodire la memoria. Riti, tradizioni e antiche usanze della Settimana Santa a Brindisi”

Venerdì 27 marzo, a Brindisi, per iniziativa dell’Associazione nazionale lavoratori anziani (Anla) della Puglia e del Consolato provinciale di Brindisi della Federazione nazionale maestri del lavoro, si terrà il convegno: “Custodire la memoria. Riti, tradizioni e antiche usanze della Settimana Santa a Brindisi”. Interverranno il presidente nazionale di Anla, Edoardo Patriarca, e Antonio Mario Caputo, relatore dell’evento. Per quest’ultimo “Riti, processioni e gesti, tramandati nel tempo, costituiscono una coscienza comunitaria che unisce generazioni, rafforzano il senso di appartenenza e continuità, con le radici del territorio. Queste tradizioni, oltre al valore religioso, assumono una rilevanza culturale e sociale: coinvolgono cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso condiviso, capace di valorizzare i centri storici e promuovere forme di autentica partecipazione”. “Custodire la memoria è un atto al tempo stesso pratico e spirituale – sottolinea il presidente Patriarca -. Si custodisce la memoria per ricapitolare la nostra storia personale e per mantenere sempre saldo l’obbiettivo che desideriamo perseguire nel nostro cammino quotidiano. Papa Francesco, all’inizio della Quaresima del 2019, invitava a chiedere il dono di custodire la memoria, per non dimenticare che siamo parte di un Progetto più grande a cui non bastano le nostre sole forze. In questo senso custodire la memoria è anche saper ascoltare le voci di quanti camminano accanto a noi non per caso ma per un disegno provvidenziale”. Interverranno per un saluto iniziale, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e il console provinciale dei Maestri del Lavoro Vincenzo Gatto.

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