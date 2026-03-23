Salute e inclusione: Aifo, a Bologna un incontro sulla “Giustizia globale vista dalle Afriche” con il card. Zuppi e p. Albanese

In occasione del suo 65° anniversario, Aifo-Associazione italiana Amici di Raoul Follereau promuove un momento di riflessione e dialogo dedicato alla giustizia globale e alle responsabilità condivise tra Nord e Sud del mondo. L’appuntamento, dal titolo “Giustizia globale vista dalle Afriche”, si terrà giovedì 26 marzo, alle ore 18.30 a Bologna, presso lo Studio Serantoni e Associati (Piazza Minghetti 4/D).

L’incontro nasce dal desiderio di offrire uno spazio di confronto capace di andare oltre stereotipi e semplificazioni, per restituire voce alla complessità e alla dignità delle “Afriche”: un continente plurale, giovane e dinamico, profondamente intrecciato al nostro presente e al nostro futuro. Aifo, da 65 anni impegnata nella promozione dei diritti, della salute e dell’inclusione sociale nei contesti più fragili, propone così una riflessione che mette al centro nuove narrazioni e una visione di corresponsabilità globale.

Il dialogo sarà tra il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, e padre Giulio Albanese, comboniano e giornalista, esperto di Afriche, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e del Centro missionario della diocesi di Roma. Voci autorevoli che, a partire da prospettive differenti ma complementari, offriranno chiavi di lettura sui grandi squilibri globali, sulle dinamiche geopolitiche e sulle sfide culturali che attraversano il continente africano. Modera l’incontro Lucia Bellaspiga, editorialista di Avvenire.

La serata rappresenta un’occasione per interrogarsi su quali modelli di sviluppo, cooperazione e comunicazione siano oggi necessari per costruire relazioni più eque e sostenibili. Guardare alle Afriche significa, infatti, mettere in discussione paradigmi consolidati e riconoscere il contributo fondamentale che i Paesi africani offrono alla comunità internazionale in termini di cultura, innovazione, resilienza e visione del futuro.

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