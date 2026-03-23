Giornata missionari martiri: Catanzaro, domani Via Crucis con mons. Maniago a Sellia Marina

Foto Diocesi Catanzaro-Squillace

Sarà la chiesa del “Santissimo Rosario” di Sellia Marina (CZ), ad ospitare, domani, la Giornata dei Missionari Martiri nella diocesi di Catanzaro-Squillace. L’iniziativa, promossa dal Centro Missionario Diocesano, si inserisce nel cammino quaresimale come occasione per ricordare quanti hanno donato la propria vita nell’annuncio del Vangelo. L’appuntamento è fissato per le ore 17 con la celebrazione della Via Crucis, che sarà presieduta dall’arcivescovo, mons. Claudio Maniago. La scelta di questa forma di preghiera richiama “in modo significativo il sacrificio dei missionari martiri, accostando il loro dono totale alla passione di Cristo”, spiega una nota. La giornata vuole essere “non solo memoria, ma anche stimolo per tutta la comunità ecclesiale a rinnovare l’impegno missionario e a sostenere, con la preghiera e la solidarietà, coloro che operano nei contesti più difficili del mondo”. L’immagine evocativa della locandina che annuncia l’iniziativa e che raffigura un artigiano intento a scolpire una figura lignea del Cristo sofferente, richiama “simbolicamente il lavoro quotidiano, spesso nascosto, di chi contribuisce a rendere visibile l’amore di Dio nella storia. In un tempo segnato da tensioni e fragilità globali, la testimonianza dei missionari martiri continua a rappresentare un segno luminoso di fede e di speranza, capace di interrogare le coscienze e di indicare la via del dono gratuito e della carità senza confini”.