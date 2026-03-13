Vescovi di Sicilia: incontro con l’Azione Cattolica. Mons. Giuliodori, “ruolo fondamentale nelle diocesi e nelle parrocchie”

Nella sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana, conclusa mercoledì a Viagrande-Valverde, i vescovi hanno incontrato l’assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana, mons. Claudio Giuliodori, il presidente nazionale Giuseppe Notarstefano e i delegati regionali. Notarstefano ha evidenziato “l’importanza di investire in una nuova generazione di formatori” e ha chiesto ai vescovi di sostenere percorsi formativi con incontri territoriali e un convegno per educatori. Mons. Giuliodori ha ribadito “il ruolo fondamentale dell’Azione Cattolica nella vita delle diocesi e delle parrocchie”, sottolineando che l’Ac “si rimodella in base alle esigenze del territorio diocesano” e “continua a essere al servizio delle diocesi con il suo carisma”. Sono stati presentati i dati sulle adesioni dal 2021 al 2025, che evidenziano un calo tra i ragazzi, “anche se segnali di recupero sono già visibili”. I vescovi hanno anche incontrato i responsabili della pastorale per le persone con disabilità, valutando l’istituzione di una figura di coordinamento regionale, e il direttivo della Consulta regionale delle aggregazioni laicali (Cral), composta da 68 movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali.

