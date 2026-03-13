Vescovi di Sicilia: firmato protocollo Caritas con la Chiesa di Tunisia. Veglia per la pace nell’attuale tensione internazionale

Si è conclusa mercoledì a Viagrande-Valverde la sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana (Cesi), presieduta da mons. Antonino Raspanti e ospitata dalla diocesi di Acireale. Tra i principali atti, la firma del protocollo di collaborazione tra Caritas Sicilia e la Chiesa di Tunisia per iniziative pastorali e sociali. Il documento è stato siglato da mons. Raspanti, dal vescovo di Tunisi mons. Nicolas Lhernould – collegato in videochiamata – dal direttore regionale della Caritas Domenico Leggio e da sr. Speciosa, direttrice di Caritas Tunisi. La sera del 10 marzo i vescovi hanno celebrato una veglia di preghiera per la pace, alla presenza di presbiteri e fedeli laici, “nell’attuale momento di tensione internazionale”. La sessione si è aperta con la messa presieduta da mons. Salvatore Di Cristina in occasione del XXV anniversario della sua ordinazione episcopale. I vescovi hanno inoltre avviato il confronto sulla bozza delle linee di orientamento per l’attuazione del documento di sintesi del Cammino sinodale “Lievito di pace e di speranza”, con particolare attenzione a iniziazione cristiana, pietà popolare, Mediterraneo e sfide sociali. È stata decisa la convocazione di un’assemblea ecclesiale regionale nel novembre 2027.

