Pellegrinaggi: Missionari Vincenziani, in Calabria il primo appuntamento del 2026 del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

Parte dalla Calabria il Pellegrinaggio nazionale 2026 della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa promosso dai Missionari Vincenziani. La statua giungerà a giunge a Cetraro (CS), in diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Dall’11 al 14 febbraio sarà nella parrocchia di san Pietro Apostolo. “La devozione alla Medaglia Miracolosa – dice il parroco don Luigi Gazzaneo – mi viene dal seminario dove erano presenti i Vincenziani e che io ho trasmesso ai miei parrocchiani che conoscono il messaggio, la storia e soprattutto la Medaglia Miracolosa. Lo scopo della missione che noi vivremo come parrocchia – aggiunge – è rilanciare la missionarietà in obbedienza al Magistero della Chiesa e poi proporre in modo forte l’attualità del messaggio della Madonna. Sono convinto che i tempi in cui avvennero le apparizioni della Vergine a Caterina Labourè non si discostino da quelli che viviamo ora. La Madonna anche in quel caso, di fronte al ‘buio’ della violenza, dell’indifferenza e della malvagità umane e delle sventure che si sarebbero abbattute sulla Francia e sulla Chiesa, promise una speciale protezione a chi avesse indossato quella medaglia”. Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali”, dice p. Mario Sirica, responsabile della Commissione delle iniziative di evangelizzazione itinerante di cui fa parte la “Tre giorni con Maria”: “quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della ‘Tre giorni con Maria’ in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. “In generale – sottolinea il religioso – diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle RSA. La nostra attenzione è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase”. Il programma della tappa di Cetraro del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede, alle 16.30 dell’11 febbraio, l’arrivo el’ accoglienza della Madonna e dei Missionari Vincenziani da parte della comunità parrocchiale seguita dalla processione e l’ingresso in chiesa. Alle 17.30 la celebrazione Eucaristica e la preghiera per gli infermi e gli operatori sanitari. Alle 19 la Veglia Mariana. Giovedì 12 febbraio alle 10, visita agli ammalati e agli anziani ospiti presso l’Istituto San Giuseppe delle suore di San Giovanni Battista. Alle 16 la Traslazione della Statua pellegrina in contrada San Pietro, dove nella chiesa di San Camillo de Lellis avverrà l’incontro con le famiglie ed i bambini ed a seguire la Santa Messa con consegna della Medaglia Miracolosa. Nel pomeriggio la visita ad alcuni ammalati. Venerdì 13 febbraio alle 10 la visita alla scuola Primaria cittadina e, a seguire, l’incontro con le Autorità locali. Alle 16 la Sacra Effige raggiungerà i fedeli della Parrocchia San Michele Arcangelo in contrada Sant’Angelo dove sarà celebrata la Santa Messa. Celebrazione Eucaristica presso l’Istituto San Giuseppe delle suore di San Giovanni Battista. Sabato 14 febbraio alle 7 la Celebrazione Eucaristica presso l’Istituto San Giuseppe delle suore di San Giovanni Battista. Alle 9.30 i Missionari Vincenziani si renderanno disponibili per le confessioni nella chiesa parrocchiale. Alle 16 l’Adorazione Eucaristica e la preghiera del Santo Rosario. Alle 18 la Santa Messa e l’Atto di Consacrazione della parrocchia alla Madonna.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /