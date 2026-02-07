Assisi: dal 21 febbraio al 22 marzo l’ostensione delle spoglie di San Francesco

Foto Calvarese/SIR

Dal 21 febbraio al 22 marzo Assisi si prepara a vivere la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco. L’iniziativa, promossa dalla comunità dei frati del Sacro convento, si svolgerà nella basilica papale di San Francesco e prevede un calendario di appuntamenti liturgici, spirituali e culturali, pensati per accogliere i pellegrini attesi da tutto il mondo. Il momento inaugurale sarà la traslazione della teca con le spoglie del Santo dalla cripta alla chiesa inferiore della basilica, sabato 21 febbraio alle ore 16, mentre la celebrazione conclusiva è in programma domenica 22 marzo alle ore 17. L’ostensione si inserisce nel cammino del centenario francescano e intende offrire un’occasione di incontro, riflessione e riscoperta del messaggio evangelico del poverello, in un tempo segnato da domande di pace, fraternità e speranza. Ad aprire il mese sarà, sabato 21 febbraio alle ore 16, la celebrazione della traslazione della teca contenente le spoglie mortali di san Francesco, dalla cripta alla chiesa inferiore della basilica, presieduta dal card. Ángel Fernández Artime, Legato pontificio per le basiliche papali di Assisi, alla presenza di alcune centinaia di frati francescani. Domenica 22 febbraio, alle ore 11, nella chiesa superiore della basilica, si terrà la messa presieduta ancora dal card. Artime. La messa conclusiva dell’ostensione è in programma domenica 22 marzo alle ore 17 e sarà presieduta dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Durante tutto il periodo dell’ostensione sono le messa in basilica saranno accessibili solo su prenotazione tramite il sito sanfrancescovive.org. Il 14 e 15 marzo si svolgerà il Meeting francescano giovani dal titolo “Sorella morte. Un’esperienza da scartare”, che vedrà la partecipazione di circa 400 giovani provenienti da tutta Italia per un’esperienza di preghiera, cammino e fraternità. Accanto agli appuntamenti liturgici e spirituali, il calendario prevede anche una proposta culturale e musicale. Tra i concerti in programma, tutti gratuiti e ospitati nella chiesa superiore della basilica, figurano quelli della Schola cantorum of the London Oratory School (21 febbraio ore 21), della Cappella musicale della basilica papale di San Francesco (28 febbraio, 7 e 21 marzo ore 19,30), dei Knoxville Catholic High School Singers (10 marzo ore 21) e dell’Orchestra da Camera Fiorentina (17 marzo). L’evento e le iniziative del centenario francescano sono sostenute dal Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco.