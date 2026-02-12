Periferie: Rossi-Doria (Con i bambini), “il futuro del Paese si costruisce investendo, insieme, su infanzia e adolescenza specialmente nelle aree più fragili”

“Organizziamo la speranza è un grande cantiere educativo nazionale che nasce dalla consapevolezza che il futuro del Paese si costruisce investendo, insieme, sull’infanzia e sull’adolescenza specialmente nelle aree più fragili. Una iniziativa promossa nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per rispondere al tema del disagio dei minori e delle famiglie che vivono nelle nostre periferie. In un tempo attraversato da disuguaglianze profonde e nuove fragilità, abbiamo il dovere di trasformare la speranza in un’azione concreta, strutturata e condivisa”. Lo ha spiegato Marco Rossi Doria, presidente di Con i bambini, in occasione dell’incontro a Roma tra Comuni e Regioni coinvolti nell’iniziativa “Organizziamo la Speranza”. “Significa mettere in rete scuole, Terzo settore, istituzioni, università e realtà civiche per rafforzare le opportunità educative, soprattutto nei territori più vulnerabili – ha aggiunto -. Non si tratta solo di un programma, ma di un metodo: ascolto dei territori, alleanze stabili, corresponsabilità tra pubblico e privato sociale, valutazione dell’impatto e visione di lungo periodo. È un invito a tutto il Paese a riconoscere nell’educazione una priorità nazionale, capace di generare coesione sociale, crescita e democrazia. Organizzare la speranza significa non lasciare nessun bambino e nessun ragazzo indietro. Significa costruire comunità che si prendono cura, che innovano, che credono nel potenziale di ogni giovane. Un percorso che vogliamo ampio, partecipato e duraturo”.

“Organizziamo la Speranza” coinvolgerà le periferie e le aree più fragili di Bari, Bologna, Cagliari, Caivano, Catania, Firenze, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino. Questo progetto mira a creare una rete di supporto e opportunità per i giovani, investendo direttamente nelle risorse educative e sociali delle comunità più vulnerabili.

“Oggi, a Roma, abbiamo assistito a un momento significativo per il futuro delle nostre comunità – ha spiegato Marco Imperiale, direttore di Con i bambini, in occasione dell’evento –. Abbiamo riunito rappresentanti delle regioni e dei comuni delle 15 città partecipi dell’iniziativa. La nostra presenza qui non rappresenta solamente un segno di unità, ma un passo concreto verso un obiettivo comune: garantire un futuro migliore per i nostri bambini e ragazzi. La piattaforma che stiamo lanciando rappresenta un’innovativa mappatura di dati, che raccoglierà informazioni preziose provenienti dalle 15 aree interessate. Essa ci permetterà di approfondire le sfide che i nostri giovani devono affrontare, consentendoci di sviluppare strategie mirate e efficaci”.

La collaborazione tra le diverse realtà locali è fondamentale per costruire una rete di supporto solida e inclusiva. “Insieme possiamo far in modo che i bambini e i ragazzi abbiano accesso alle opportunità che meritano, trasformando la speranza in realtà. Ringrazio tutti i partecipanti per l’impegno e la passione riversati nel progetto. Insieme, stiamo organizzando la speranza e costruendo un domani migliore”, ha concluso Imperiale.

Il progetto “Organizziamo la Speranza” rappresenta un passo decisivo verso l’inclusione e il sostegno delle famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di creare un cambiamento duraturo e positivo all’interno delle comunità coinvolte. Il sito www.organizziamolasperanza.it oltre a contenere tutte le informazioni utili, rappresenterà il punto di riferimento dell’iniziativa con contenuti multimediali e il racconto del processo di cambiamento che sarà avviato insieme alle comunità educanti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /