Bulgaria: Gyurov nominato primo ministro tecnico. I giornali: “Decisione attesa” e “Tante sfide da affrontare”

La presidente della Bulgaria Iliyana Yotova ha nominato Andrey Gyurov, vicegovernatore della Banca nazionale bulgara, primo ministro tecnico dell’esecutivo che guiderà il Paese balcanico alle elezioni anticipate nella seconda metà di aprile. Il governo precedente di Rosen Zhelyazkov si è dimesso l’11 dicembre in seguito a proteste di massa contro la finanziaria e la corruzione. Il capo di Stato ha dato una settimana al premier per comporre il governo. “Nei suoi confronti ci sono grandissime aspettative. Noi, i cittadini bulgari, ci aspettiamo che voi difendiate ogni voto e assicuriate elezioni oneste”, ha dichiarato la Presidente. Da parte sua, Gyurov ha affermato che cercherà di “formare una squadra con esperienza, capacità e morale”. “È stata una decisione in gran parte attesa”, scrive nel suo editoriale “Le sfide di fronte a Andrey Gyurov” il settimanale “Capital”, spiegando che secondo la Costituzione bulgara il premier tecnico viene nominato tra dieci cariche come i vertici della Banca nazionale, la Corte dei conti o il difensore civico. Secondo il giornale “cruciale sarà la nomina del ministro degli interni per garantire lo svolgimento regolare del voto, dato che in Bulgaria ci sono casi di voto controllato”. La radio “Focus” invece cita l’analista politico Tatyana Burudzieva secondo la quale “la nomina di Gyurov come primo ministro porta calma in questa atmosfera politica molto bollente”. Il prossimo governo dovrà procedere a misure per il controllo dei prezzi dopo l’entrata della Bulgaria nell’euro dal 1° gennaio, stabilizzazione delle finanze pubbliche e progresso nelle indagini del caso “Petrohan” (settimana scorsa sono stati trovati sei morti di un gruppo in due località di montagna).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /