Pace: al via il ciclo di incontri “I Giovedì di Rondine”, dedicato a spiritualità, dialogo interreligioso e cultura politica

Dal gennaio al maggio 2026 torna alla Cittadella della Pace di Rondine il ciclo di incontri “I Giovedì di Rondine”, dedicato quest’anno a spiritualità, dialogo interreligioso e cultura politica. L’iniziativa propone due percorsi paralleli: “Parole di Pace”, cammino spirituale attraverso Torah, Bibbia e Corano con voci provenienti dalle tre grandi tradizioni religiose, e “Domande alla politica”, nuovo ciclo che esplora responsabilità, linguaggi e scelte della politica contemporanea, collegato al progetto internazionale “Leaders for Peace”, presentato anche alle Nazioni Unite. Gli incontri si svolgeranno ogni giovedì con un programma che prevede preghiera cristiana, cena frugale e dialogo pubblico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione via email segreteriagenerale@rondine.org. Tra gli ospiti: la teologa Rosanna Virgili (8 gennaio), Gianni Novello, membro della Fraternità di Romena (5 febbraio), Enrico Fink presidente della Comunità Ebraica di Firenze (26 febbraio), la teologa Shahrzad Houshmand Zadeh (5 marzo) e Sabino Chialà priore della Comunità Monastica di Bose (7 maggio) per il percorso spirituale; mentre il ciclo politico ospiterà, tra gli altri, il deputato Alessandro Cattaneo (22 gennaio), il neurologo e psicoterapeuta Pierluigi Brustenghi (29 gennaio), il giornalista Riccardo Luna (30 aprile) e la ricercatrice di Ires Toscana Chiara Bonaiuti (21 maggio). Con questa iniziativa Rondine conferma così “la sua missione di luogo internazionale dedicato alla trasformazione positiva del conflitto, offrendo spazi di ascolto, confronto e formazione rivolti a chi desidera riflettere sulle sfide globali e costruire responsabilità condivise”.

