Carcere: S. Egidio, domani incontro a conclusione di una mostra

Dal 27 dicembre la basilica di Santa Maria in Trastevere ospita la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere”, un percorso di immagini e storie che nasce dentro il carcere di San Vittore. Le fotografie in bianco e nero, tratte dall’omonimo volume di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero (Edb), raccontano una povertà che va oltre la mancanza di beni materiali. È una povertà fatta di “legami spezzati, solitudine, fragilità emotive, tempo sospeso. Ma anche di resistenza, dignità, desiderio ostinato di futuro. Volti e luoghi che non cercano compassione, ma verità”. La mostra si concluderà domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 17.30 con un incontro pubblico che darà voce alle persone e alle storie che abitano le fotografie. Interverranno Rossana Ruggiero, autrice del volume, Alessandro Ragazzo, uno dei volti del volume, insieme ad alcuni detenuti del Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, mons. Marco Gnavi, parroco della basilica di Santa Maria in Trastevere, Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Giacinto Siciliano, Provveditore Regionale Lazio, Abruzzo e Molise – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane, Filippo Giordano, Direttore Dipartimento GEPLI – LUMSA Università, Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Mario Marazziti, membro della Comunità di Sant’Egidio, e l’attrice Claudia Potenza.

