Unità dei Cristiani: a Bari, dal 17 al 18 gennaio, le “Conversazioni tra Cattolici e Ortodossi nello Spirito Santo”

La città di Bari ospita dal 17 al 18 gennaio le “Conversazioni tra Cattolici e Ortodossi nello Spirito Santo”, alla vigilia della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si celebra in tutto il mondo. Promosse dalla Comunità di Gesù, Associazione Internazionale di Fedeli fondata a Bari nel 1983 da laici impegnati nel movimento per l’unità dei cristiani-ni, le Conversazioni fanno parte delle attività ecumeniche indette dall’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. Il tema generale delle Conversazioni, “Koinonia e testimonianza comune”, si propone di approfondire la comunione e la collaborazione fra le due Chiese e far fecondare le relazioni fraterne secondo lo spirito ecumenico promosso dal Concilio Vaticano II. In modo particolare saranno affrontati temi di comune interesse, quali la Charta Oecumenica; il viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e Libano per commemorare il 1700° anniversario del Concilio di Nicea (325) e il 60° anniversario della revoca delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli del 1965. Le Conversazioni, che includono relazioni tematiche anche su altri argomenti spirituali e pastorali, momenti di preghiera, liturgie, musica e testimonianze, si svolgono presso il Centro di Spiritualità Francescana “San Francesco d’Assisi”, a Bari. Vi partecipano esperti internazionali di varie discipline spirituali e teologiche: vescovi, sacerdoti e laici particolarmente impegnati nel Movimento Ecumenico. In questo spirito sinodale ed ecumenico, le Conversazioni tra cattolici e ortodossi nello Spirito Santo di Bari intendono offrire “un umile contributo per rinsaldare il legame spirituale esistente tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente, mediante la preghiera, l’accoglienza dei doni dello Spirito Santo e le relazioni fraterne”. I partecipanti alle “Conversazioni” si uniranno alla Veglia Ecumenica Diocesana nella Cattedrale di San Sabino, la sera di domenica 18 gennaio: un importante appuntamento dell’Ottavario della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, co-presieduta da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari, da Sua Eminenza Nikitas, arcivescovo greco-ortodosso di Londra e dal dott. Sean Larkin, arcivescovo della United Anglican Church (Regno Uniti). I promotori dell’iniziativa ricordano che durante la sua visita a Bari, Papa Francesco ha messo in evidenza il ruolo ecumenico svolto dalla Chiesa di Bari: “Credo che potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità, dell’unità della Chiesa” (23 febbraio 2020). La Basilica di San Nicola di Myra, in particolare, è un luogo privilegiato di incontro tra i cristiani d’Oriente e d’Occidente, poiché in essa è venerato il corpo del Santo Vescovo, esempio luminoso di carità e di unità tra i cristiani. Sin dall’XI secolo, la Pontificia Basilica è meta di pellegrinaggi cattolici e ortodossi provenienti da tutto il mondo.

