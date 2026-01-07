Diocesi: Melfi, mons. Fanelli annuncia il 950° anniversario della Cattedrale, “presenza sacra e civica”  

Nel 2026 ricorrono i 950 anni dalla posa della prima pietra della cattedrale di Melfi fissata nel 1076. Per l’occasione la diocesi promuoverà in questo anno appena iniziato un programma di celebrazioni liturgiche solenni, incontri culturali, visite guidate, percorsi didattici per le scuole, e una mostra storico-artistica dedicata alla Cattedrale e al suo campanile, con momento ufficiale di presentazione degli interventi di restauro, dopo la loro conclusione. Ad annunciarlo, ieri, è stato lo stesso vescovo, mons. Ciro Fanelli, in una lettera ai fedeli nella quale sottolinea come “questa fausta ricorrenza non sia mero conteggio temporale, ma segno eloquente di una presenza sacra e civica che, per quasi un millennio, ha tessuto la vita spirituale, culturale e sociale di Melfi”. A rendere ancor più significativo questo ‘giubileo’, scrive il vescovo, “è la felice concomitanza con il progetto ‘Fantastico Medioevo’, promosso dalla Giunta della Regione Basilicata, che ha eletto Melfi a capofila di un articolato programma di eventi storico-culturali e artistici”. Tale iniziativa, convergente con le celebrazioni diocesane, “offrirà al memorabile anniversario una cornice ricca di rievocazioni, mostre, percorsi culturali e spettacoli che valorizzeranno la storia, l’arte e le testimonianze medievali della nostra città, reminiscenze che la Cattedrale incarna in modo esemplare”. Da mons. Fanelli anche un ringraziamento “a quanti nel corso degli anni attraverso lo zelo ecclesiale e la ricerca storica hanno reso possibile questo cammino: agli studiosi e ai cultori della storia e dell’arte che hanno illustrato le sue vicende; agli autori e ai collaboratori delle opere scientifiche e divulgative; alle istituzioni pubbliche, alla Regione Basilicata per il progetto ‘Fantastico Medioevo’; un particolare grazie alla Giunta Regionale e alla Cei che hanno finanziato e sostenuto i delicati lavori di restauri”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /