Leone XIV: “costruire reti di sostegno, specialmente nelle periferie”

“Vi incoraggio a continuare a costruire la famiglia delle Chiese locali nei vostri diversi Paesi e aree, affinché vi siano reti di sostegno disponibili per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo, e anche per la società in generale, specialmente per quanti vivono nelle periferie”. Lo dice il Papa, nel videomessaggio, in inglese, alla Rete Cattolica Panafricana di Teologia e Pastorale, in occasione del suo Terzo Congresso, in cui si sofferma sulla “responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri”, soprattutto in continente, come quello africano, che “affronta una serie di difficoltà particolari”. “Di fronte a queste sfide, e alla percezione che le cose non cambiano, è facile scoraggiarsi”, afferma Leone XIV: “Tuttavia, è proprio il ruolo della Chiesa essere la luce del mondo, una città posta su una collina, per essere un faro di speranza per le nazioni”. “Lavorare insieme per attuare programmi pastorali che dimostrino come gli insegnamenti della Chiesa aiutino ad aprire i cuori e le menti delle persone alla verità e all’amore di Dio”, l’invito del Pontefice.

