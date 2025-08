Austria: Don Bosco Mission, attività per bambini e giovani in Siria. Don Zakerian: “Nostri centri luoghi di speranza”

(Foto Don Bosco Mission Austria)

Nonostante la situazione di sicurezza estremamente difficile in Siria, i Salesiani di Don Bosco continuano quest’estate il loro lavoro con bambini e giovani. La situazione rimane drammatica dopo il colpo di stato: difficoltà economiche e mancanza di sicurezza caratterizzano la vita quotidiana delle persone. L’instabilità politica e la crisi economica in corso stanno colpendo duramente bambini e famiglie. Molti dipendenti pubblici non ricevono lo stipendio da mesi. Allo stesso tempo, i prezzi di beni essenziali come cibo, acqua e carburante sono aumentati drasticamente, rendendoli difficilmente accessibili per molte persone. Anche le infrastrutture sono gravemente compromesse: l’approvvigionamento idrico ed elettrico è estremamente inaffidabile e l’assistenza medica rimane costosa e limitata. Queste difficili condizioni di vita causano – secondo un comunicato – un enorme stress psicologico per i bambini, i giovani e le loro famiglie, mettendo a dura prova il tessuto sociale. Non c’è quasi più elettricità o carburante, molte persone non hanno soldi per cibo, medicine o combustibile per il riscaldamento, e i bambini sono in particolare quelli che soffrono.

Ma i progetti della Don Bosco Mission Austria continuano.

A Damasco, Aleppo e Kafroun, vengono offerte attività congiunte a circa 2.200 giovani durante le vacanze. Per motivi di sicurezza, le attività di gruppo più numerose, come i campi estivi, sono state sostituite da formati più piccoli e sicuri, si legge nel comunicato che cita don Simon Zakerian, ispettore dei Salesiani di Don Bosco in Siria, che afferma: “Soprattutto in tempi di grande incertezza, i nostri centri sono luoghi di speranza per bambini e giovani. È nostro compito offrire loro una prospettiva futura nonostante tutti i pericoli, perché ogni giovane merita di crescere in pace e sicurezza”. Don Bosco Mission Austria sostiene da molti anni i programmi ricreativi ed educativi dei Salesiani in Siria. Fratel Günter Mayer, direttore generale di Don Bosco Mission Austria, ha dichiarato: “La situazione in Siria rimane drammatica. L’impegno dei nostri confratelli e del personale locale è ancora più impressionante. Istruzione, senso di comunità e fiducia sono fondamentali per ricostruire una società pacifica”.