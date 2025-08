Diocesi: Reggio Calabria-Bova, l’arcivescovo interviene su omelia di don Cannizzaro al convegno di Forza Italia

“L’omelia, parte integrante della liturgia eucaristica, non esprime opinioni, offre speranza, orienta al futuro e non lascia gli ascoltatori prigionieri della negatività”. Lo afferma l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, a margine di quanto pubblicato dal giornale telematico di Repubblica riguardo le dichiarazioni di don Nuccio Cannizzaro durante la messa celebrata per i partecipanti al convegno di Forza Italia. “Essa deve aderire alla Parola di Dio e rispondere al delicato compito di illuminare le coscienze”, ha aggiunto il presule, richiamando l’insegnamento di Papa Francesco in “Evangelii Gaudium” (135-144). La Chiesa reggina “ha sempre operato nella formazione dei giovani e degli adulti per una presenza attiva nella vita sociale, culturale e politica, nella prospettiva del bene di tutti”. Ne è testimonianza “l’Istituto di formazione socio-politica, nato per promuovere sistematicamente la partecipazione e la legalità”. I pastori, prosegue la nota, “hanno sempre tenuto a rispettare le istituzioni e a coltivare un proficuo dialogo e collaborazione con la magistratura, come dimostra il cammino attuale della Chiesa di Reggio Calabria”.

