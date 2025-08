Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, oggi il Giubileo degli artisti a Taurianova

A Taurianova è in corso la decima edizione del “Concorso internazionale dei madonnari – Città di Taurianova”, ideato e organizzato dall’associazione Amici del Palco. Fino a domani, cinquanta artisti provenienti da ogni angolo del mondo – dal Messico al Giappone, dalla Colombia alla Francia, dagli Stati Uniti alla Lettonia – stanno trasformando con gesso e fatica un percorso lungo ottocento metri. Inginocchiati sull’asfalto, i madonnari tracciano immagini destinate a svanire, opere fragili e potenti che respirano il tempo e si consumano con esso.

In questa cornice, si inserisce il Giubileo diocesano degli artisti, promosso dalla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi e dal Museo diocesano di Oppido-Palmi (Mudop), un momento speciale in cui arte e fede si incontrano e si valorizzano reciprocamente.

Oggi sarà infatti anche per i madonnari la giornata del Giubileo degli artisti, che si intreccia con il Giubileo della Speranza, tema centrale di questa decima edizione, intitolata “Artisti di Speranza”. Alle ore 19, presso la parrocchia Maria SS. delle Grazie, sarà celebrata la santa messa presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Alberti, alla presenza degli artisti e della comunità. Un momento che intende valorizzare il ruolo dell’artista come interprete della bellezza e testimone di speranza.

Per l’occasione, il centro cittadino diventa ufficialmente la “Via degli artisti”, con esposizioni di artisti di tutta la comunità diocesana e animata dalla creatività, dall’ispirazione e dal linguaggio universale dell’arte. Un segno concreto di come l’arte possa farsi strumento di comunione, riflessione e rinascita.

“Questo appuntamento – ha dichiarato Paolo Martino, direttore del Mudop – vuole riunire tutti gli artisti – madonnari e non – in una celebrazione che guarda all’alto, dove l’arte si fa via d’accesso al divino, eco della Bellezza originaria di cui Dio è custode”.

All’interno della chiesa parrocchiale è inoltre visitabile la mostra “Gaudent Angeli!”, realizzata dal Museo diocesano, dedicata alla tradizione mariana e al culto dell’Assunta in diocesi.

