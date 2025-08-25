Vaccini: Agosti (Sin), “bene revoca nomine Nitag. Inserire anche neonatologi in nuova commissione”

La Società italiana di neonatologia (Sin) ha accolto con favore la decisione del ministro della Salute di riconsiderare la composizione del National Immunization Technical Advisory Group (Nitag) ed auspica l’inserimento dei neonatologi nella nuova composizione dell’organismo.

“Nella costruzione del nuovo Nitag – afferma il presidente Sin, Massimo Agosti – auspichiamo l’inclusione anche dei professionisti accademici e clinici che lavorano quotidianamente con pazienti e famiglie sulle strategie di prevenzione, vaccinazioni comprese, quali i neonatologi, attori strategici nella prevenzione sin dalla nascita. I neonatologi sono i medici che interagiscono con i neonati e le famiglie durante la finestra sensibile dei primi mille giorni di vita. Oltre a fornire cure precoci, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione: eseguono screening neonatali, favoriscono la fiducia dei genitori e promuovono la salute a lungo termine. Il loro contributo è, quindi, indispensabile a qualsiasi strategia nazionale di immunizzazione completa”. “Siamo convinti – prosegue Agosti – che il dibattito sorto in queste settimane intorno al Nitag possa essere considerato un’opportunità per riaffermare la centralità della scienza nelle decisioni di sanità pubblica e per garantire che i neonatologi, insieme agli altri clinici coinvolti, siano adeguatamente rappresentati nella definizione delle politiche nazionali di immunizzazione”.

