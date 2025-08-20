Giubileo 2025: Jesi, dal 30 agosto al Museo diocesano la mostra “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce”. Oggi la presentazione

Verrà presentata oggi, mercoledì 20 agosto, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 presso la Sala Valeri del Museo diocesano a Palazzo Ripanti di Jesi, la mostra “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce”. L’esposizione, che sarà visitabile dal 30 agosto al 30 novembre al Museo diocesano, si inserisce nella proposta culturale delle diocesi marchigiane per l’anno del giubileo ordinario 2025 promossa dalla Conferenza episcopale marchigiana (Cem), patrocinata e sostenuta dalla Regione Marche. Alla conferenza stampa interverranno mons. Paolo Ricciardi, vescovo di Jesi, il diacono Randolfo Frattesi, direttore dell’Ufficio Beni culturali della diocesi di Jesi, e le operatrici culturali Katia Buratti e Giulia Giulianelli.

In occasione della mostra – fanno sapere dalla diocesi – sono previste inoltre visite guidate ogni domenica, un approfondimento al mese su arte contemporanea, teologia e iconografia sul tema della maternità e altre attività rivolte alla cittadinanza. L’esposizione sarà accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie alle tavole tattili realizzate con il Pnrr e saranno prodotte due nuove tavole per l’occasione, oltre ai testi in braille.

