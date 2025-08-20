Diocesi: Teramo, il 31 agosto la festa di San Gabriele al santuario del Gran Sasso. Da domani il novenario

“Come tutti gli anni il 31 agosto si svolge la festa popolare in onore di san Gabriele dell’Addolorata presso il Santuario dei passionisti a lui dedicato all’Isola del gran Sasso (Te)”. Lo ricorda oggi un una nota p. Antonio Rungi evidenziando che la festa liturgica del patrono dell’Abruzzo e compatrono della gioventù cattolica italiana ricorre il 27 febbraio in coincidenza del suo transito al cielo, avvenuto il 27 febbraio del 1862. San Gabriele dell’Addolorata fu canonizzato da Benedetto XV il 13 maggio 1920. Padre Rungi rende noto il programma elaborato dai passionisti della comunità di Isola del Gran Sasso, guidata dal superiore e rettore, padre Raffaele Di Fulvio. Si tratta di un nutrito programma dei festeggiamenti in questo Anno giubilare 2025, dedicato alla speranza.

A partire da domani 21 agosto fino al 30 di questo mese si svolgerà il novenario di preparazione alla festa popolare con l’appuntamento quotidiano delle ore 19 nel santuario con la celebrazione della santa messa, animata dalle varie foranie del teramano e oltre: Atri, Nereto, Campoli, Roseto, Teramo, Giulianova, Montorio, San Nicolò, Isola del Gran Sasso. Sabato 30 agosto, dopo la celebrazione eucaristica delle 19, alle ore 20.30 si terrà un concerto giubilare, eseguito dalla nuova orchestra fiorentina. Domenica doppio significativo appuntamento liturgico con la messa delle ore 11 presieduta dal vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, mons. Camillo Cibotti, e la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi ,alle ore 16. Si concluderà con la processione con l’urna che custodisce le reliquie di san Gabriele, il santo del sorriso. “Attesi tantissimi pellegrini – scrive padre Rungi – che concluderanno al santuario di San Gabriele dell’Addolorata le vacanze estive ringraziando il Signore, la Madonna e il venerato protettore dell’Abruzzo e dei giovani italiani”.

