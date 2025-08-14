Approfondimenti
Diocesi: Rimini, domani mons. Anselmi celebra la messa al mare per la pace nel mondo

Venerdì 15 agosto, alle ore 5.45, presso il Bagno 62 (Le Spiagge) di Rimini, il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, presiederà la santa messa al mare per la pace nel mondo, in occasione della festività della Madonna Assunta in Cielo.
Dalle ore 5 alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. Previste testimonianze di giovani in missione. Al termine colazione insieme, offerta da Confartigianato.

