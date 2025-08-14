Diocesi: Piazza Armerina, le celebrazioni per la Madonna delle Vittorie

Piazza Armerina si prepara a vivere i giorni più intensi e attesi dell’anno: le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Vittorie, patrona della città e della diocesi, nonché patrona del Reggimento “Nizza Cavalleria (1º)”. Una devozione secolare, radicata nel cuore della comunità fin dal Medioevo, che ogni estate si rinnova con fede, partecipazione e un forte senso di identità, richiamando pellegrini e devoti da tutta la Sicilia e oltre.

La sacra icona bizantina della Madonna, legata secondo la tradizione al conte Ruggero e alla liberazione della Sicilia, è custodita in un raffinato tempietto d’argento realizzato nel 1627 dal maestro caltagironese Giuseppe Capra. La vara, del peso di circa 800 kg, viene portata a spalla da squadre di portatori, mentre un secondo fercolo, sorretto dalle donne, custodisce un prezioso reliquiario d’argento con un capello della Vergine.

Stasera, giovedì 14 agosto, vigilia della solennità, alle 19, in basilica cattedrale, il canto dei primi vespri sarà presieduto da mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, con l’omaggio floreale della città alla Madonna, segno di gratitudine e affidamento. Venerdì 15 agosto, solennità dell’Assunzione e festa patronale, la giornata si aprirà alle 8 con il risveglio della città al suono festoso delle campane e lo sparo di bombe. Seguiranno le messe delle ore 8 e 9.30 e 11. Alle 18, il solenne pontificale sarà presieduto da mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, con la partecipazione del Capitolo della basilica cattedrale, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, del Seminario, del sindaco e delle a/utorità civili e militari. Alle 20, la città vivrà il momento più atteso: la processione del Tempietto con la sacra icona di Maria SS.ma delle Vittorie, lungo un itinerario che attraversa le vie e le piazze del centro storico. In Piazzale Villari, il vescovo Rosario Gisana rivolgerà il suo discorso alla città, seguito dall’atto di affidamento del sindaco e dall’omaggio floreale dell’amministrazione comunale. Lo spettacolo pirotecnico, a mezzanotte dal Piano Sant’Ippolito, chiuderà la giornata di festa. Sabato 16 agosto, a Cianada, alle 19, la messa solenne presieduta dal parroco, durante la quale la sacra icona sarà riposta sull’altare maggiore.

