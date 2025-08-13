Padre Pio: Pietrelcina, domani il ricordo dell’anniversario della prima messa con mons. Accrocca

Domani Pietrelcina, la cittadina del Sannio che ha dato i natali a padre Pio, ricorderà il 115° anniversario della celebrazione della sua prima messa. Il 14 agosto del 1910, infatti, padre Pio celebrava la messa, per la prima volta, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, oggi anche santuario diocesano di Benevento, dedicato al frate stigmatizzato. La celebrazione, sullo stesso altare, sarà presieduta da mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Padre Pio era stato ordinato sacerdote quattro giorni prima, nel sacello dei canonici del duomo di Benevento. Ad ordinarlo mons. Paolo Schinosi, arcivescovo titolare di Marcianopoli, in sostituzione del vescovo della città, mons. Benedetto Bonazzi, che in quel periodo si trovava fuori diocesi. Sempre a Pietrelcina, nella chiesa conventuale dedicata alla Sacra Famiglia, il ricordo della morte di frate Modestino con una messa di suffragio questa sera alle 18 mentre domani è prevista, alle ore 11, una celebrazione presieduta da padre Guglielmo Alimonti, confratello e discepolo di Padre Pio e responsabile ei gruppi di preghiera dell’Abruzzo e Molise.

