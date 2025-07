Ucraina: mons. Landau (Caritas Europa), “nel migliore dei casi la paura rimane; nel peggiore, la morte”

Al termine di una visita in loco il presidente di Caritas Europa, mons. Michael Landau, ha lanciato oggi un appello urgente a non dimenticare l’Ucraina e il suo popolo. Il Paese e la sua popolazione stanno soffrendo terribilmente a causa dei crescenti attacchi della Russia, e le difficoltà e il bisogno di aiuti umanitari stanno aumentando sempre di più. La popolazione è infinitamente grata per qualsiasi aiuto, ma allo stesso tempo c’è una grande paura di essere dimenticati dal mondo a causa di molte altre crisi e conflitti, ha dichiarato Landau in una odierna intervista, rilasciata all’agenzia di stampa Kathpress. Di recente ha partecipato a una conferenza internazionale di Caritas a Ivano-Frankivsk e ha anche visitato Leopoli. A giugno, il numero di civili uccisi e feriti ha raggiunto un nuovo massimo di oltre 1.500, e le conseguenze umanitarie di questi continui attacchi sono altrettanto drammatiche. In particolare, gli anziani e gli sfollati sono particolarmente vulnerabili, ma anche la tensione psicologica sui bambini è enorme, ha affermato Landau: “Le persone vengono tirate giù dal letto notte dopo notte. Nel migliore dei casi, la paura rimane; nel peggiore, la morte”. Da febbraio 2022, ci sono stati più di 62.000 allarmi antiaerei. Si chiede “come le persone possano sopportare tutto questo”. Oltre 12 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, circa il 40% della popolazione. “La guerra ha lasciato un segno profondo nella società. Nessun villaggio, nessuna città è senza morti; c’è un’enorme sofferenza, ma anche una forza inimmaginabile”, ha riferito il presidente di Caritas Europa. C’è un grande desiderio di pace, “ma le persone sanno anche: se smettono di difendersi, l’Ucraina non esisterà più in questa forma”. Landau ha messo in guardia dalle drammatiche ripercussioni dei tagli ai fondi per gli aiuti sia a livello internazionale che in Austria: ha anche chiesto al governo austriaco che non vengano tagliati tutti gli aiuti interni agli ucraini profughi in Austria; l’obiettivo deve essere quello di integrare il maggior numero possibile di persone nel mercato del lavoro affinché possano sostenersi. Landau ha anche fatto appello alla solidarietà degli austriaci con il popolo ucraino e ha chiesto ulteriori donazioni. Con 30 euro, si potrebbe garantire una scorta di cibo di emergenza per una famiglia per circa un mese.

