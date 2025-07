In occasione della Festa nazionale svizzera, quest’anno l’amministratore apostolico di Lugano, mons. Alain de Raemy, ha invitato tutte le comunità parrocchiali a far suonare le campane venerdì 1° agosto alle 20, per il Natale della Patria e come preghiera per la pace nel mondo e soprattutto per Gaza. Inoltre, ha chiesto ai parroci di inserire anche nelle celebrazioni eucaristiche di domani la preghiera per la Patria e per la pace per i tanti Paesi in guerra e a Gaza.

