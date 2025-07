Vita consacrata: Suore Minime della Passione, nominato il nuovo Consiglio generale

Le Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo hanno una nuova superiora e un nuovo Consiglio generale. Il XIII Capitolo sul tema “In Cammino nella speranza…con la Chiesa in uscita” è in corso fino ad oggi, 28 luglio, a Roma. La nuova superiora generale è sr. Anna Rizzuto, già vicaria generale eletta nei giorni mentre ieri è stato eletto il nuovo consiglio che risulta composto dalla vicaria generale suor Silvia Liguori; dall’economa generale suor Fabiana Ursula Loriato e dalle consigliere suor Fulvia De Napoli, suor Argenis Yustre Palmares e suor Selvije Lumaj. Suor Anna Rizzuto succede a suor Eugenia Amodio, che ha guidato la congregazione, fondata dalla beata Elena Aiello, per 12 anni. Suor Rizzuto – che sarà alla guida delle religiose per i prossimi sei anni – è nata a Parenti (Cs) il 27 novembre 1959. Dopo aver conseguito il diploma Magistrale, l’8 dicembre 1978 è entrata nella famiglia religiosa delle Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Ha emesso la professione religiosa il 28 ottobre 1984. Durante gli anni di formazione ha conseguito il diploma di Scienze religiose nell’Istituto Teologico “Odegitria” di Bari. Nel 1985 l’obbedienza le ha affidato il coordinamento della Comunità scolastica ed educativa di Bari. Nel contempo ha prestato il suo servizio di consigliera nell’Agidae e nella Fidae nazionale. Dal 2018 al 2024 ha fatto parte dell’Usmi della Regione Puglia. Nel 2012, inviata dalla Congregazione, compie sei tappe missionarie nella Repubblica Democratica del Congo dove, nel 2022, si concretizza l’apertura di una comunità nel villaggio di Idiofa per piantare il seme della carità della beata Elena Aiello a servizio dei poveri.

