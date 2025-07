Giubileo dei giovani: Fermo, oltre 120 dall’arcidiocesi a Roma. Stamattina a Loreto messa con i coetanei e i vescovi marchigiani

È partito questa mattina il pellegrinaggio dei giovani dell’arcidiocesi di Fermo che raggiungeranno Roma per partecipare al Giubileo. 55 tra ragazzi e ragazzi alle 7 si sono messi in viaggio per raggiungere Loreto, dove alle 10 verrà celebrata la messa di inizio pellegrinaggio insieme a tutti i vescovi ed arcivescovi delle Marche ed ai giovani della Regione che parteciperanno al Giubileo. Scattata la foto di rito a fine messa, i giovani si divideranno in due gruppi: un gruppo raggiungerà direttamente Roma in pullman (dalla diocesi di Fermo, saranno 35 pellegrini) e un altro gruppo inizierà il pellegrinaggio a piedi (dalla diocesi di Fermo saranno 21 pellegrini). Ad accompagnare il gruppo a Roma, ci sarà la responsabile diocesana del Servizio di Pastorale giovanile, Keti Stipa, già da tempo al lavoro in stretta collaborazione con i responsabili dei singoli gruppi parrocchiali che partiranno dall’arcidiocesi di Fermo. Sarà presente a Roma, anche l’arcivescovo Rocco Pennacchio, che parteciperà ai momenti in programma insieme ai giovani dell’arcidiocesi. Nel fine settimana raggiungeranno la Capitale altri 65 giovani del Fermano, impossibilitati a vivere l’intera settimana di Giubileo, ma desiderosi di vivere gli ultimi tre giorni: le confessioni al Circo Massimo di venerdì 1°, la veglia di sabato 2 e la messa presieduta da Papa Leone domenica 3 agosto.

Più di 120 saranno quindi i giovani che dall’arcidiocesi di Fermo raggiungeranno Roma per vivere momenti unici ed indimenticabili, unendosi a tutti i giovani delle tredici diocesi marchigiane, per un totale che supera i 900 giovani.

