Università Cattolica: agevolazioni economiche a favore degli studenti per oltre un milione e 700mila euro

Grazie a un intervento di oltre 1 milione e 700mila euro, che si aggiungono ai fondi erogati secondo il decreto ministeriale n.1320 del 2021, tutte le studentesse e gli studenti idonei alle borse di studio ne saranno beneficiari anche per l’anno accademico in corso 2024/2025.

Dal 2011 a oggi l’Università Cattolica ha garantito e garantisce il diritto allo studio a tutti i suoi studenti, avendo erogato complessivamente fino a oggi oltre 23 milioni di euro. Nell’anno accademico in corso delle 4.366 domande di borsa di studio pervenute all’Ente per il diritto allo studio dell’Università Cattolica, 3.096 sono a oggi risultate idonee. A fronte della comunicazione di Regione Lombardia che le risorse complessive pubbliche (regionali, ministeriali e PNRR) previste potranno finanziare circa l’89% del fabbisogno necessario per il riconoscimento delle borse di studio, l’Ateneo ha scelto di garantire l’erogazione del 100% delle borse di studio.

Con questo contributo ancora una volta l’Università Cattolica, con Fondazione EDUCatt, e in sinergia con l’Istituto Toniolo di Studi Superiori, sceglie di sostenere circa 350 tra studentesse e studenti bisognose/i e meritevoli di accedere al beneficio della borsa (di cui circa il 58% nella sede di Milano, l’8% a Piacenza, il 2% a Cremona, il 17% a Brescia, il 15% a Roma). Oltre al diritto all’esenzione dalle tasse universitarie e all’accesso al servizio ristorativo di EDUCatt, l’intervento finanziario consente la fruizione della quota in denaro della borsa di studio perché ai beneficiari sia assicurata una formazione di eccellenza basata sui meriti e la tenacia lungo il percorso universitario.

