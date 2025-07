Gaza: colpita parrocchia latina. Card. Lojudice (vescovi toscani), “grande dispiacere, lavorare per costruire la pace”

“Abbiamo appreso con grande dispiacere del raid che ha colpito la parrocchia di Gaza. Desideriamo confermare la nostra vicinanza a tutta la Chiesa cattolica della Terra Santa, in particolare al Patriarca, card. Pierbattista Pizzaballa, e al parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, rimasto ferito nell’attacco. A nome di tutti i vescovi della Toscana desidero ancora una volta ribadire l’importanza di lavorare per costruire la pace, unico strumento per tutelare soprattutto le persone innocenti e civili, troppo spesso vittime del conflitto”.

È quanto dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana che recentemente si è recata con una delegazione in vista in Terra Santa.

