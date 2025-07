Università Cattolica: Milano, l’Aseri compie 30 anni. Il 4 e 5 luglio due giornate di dibattiti

L’Alta scuola di economia e relazioni internazionali (Aseri) dell’Università Cattolica compie trent’anni. Per celebrare l’importante traguardo di un’istituzione che, dal 1995, rappresenta un punto di riferimento nella formazione di qualificati professionisti e nella capacità di offrire strumenti per comprendere la complessa arena internazionale, l’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza venerdì 4 e sabato 5 luglio a Milano due giornate di dibattito e confronto chiamando a raccolta l’ampia comunità di docenti, visiting professor e alumni che nel corso di tre decenni ha animato le numerose attività didattiche e le molteplici iniziative culturali dell’Alta scuola.

Le celebrazioni si apriranno il 4 luglio, alle 14.30, nell’Aula Magna dell’Ateneo (largo Gemelli 1) con i saluti istituzionali del rettore Elena Beccalli; di Andrea Santini, preside della Facoltà di Scienze politiche e sociali; e di Damiano Palano, direttore Aseri. Sarà presente il segretario generale del ministero degli Esteri Riccardo Guariglia. Alle ore 15.15 il dibattito “Trent’anni dopo”, animato dagli interventi di Simona Beretta, direttrice Master in International Cooperation and Development; Lorenzo Ornaghi, presidente onorario Aseri; Piero Bassetti, presidente Globus et Locus; in collegamento video Vittorio Emanuele Parsi, già direttore Aseri, e Federica Olivares, direttrice Master in Advanced Public and Cultural Diplomacy for International Relations.

Alle ore 16.15 una tavola rotonda con alumnae e alumni. Alle 18 si alterneranno le relazioni dei Keynote Speakers Adrian Pabst, Deputy Director, National Institute of Economic and Social Research, UK, e Anke Hoeffler, Professor of Development Research, University of Konstanz, rispettivamente intitolate: “After Liberalism: the common good beyond progressivist and populist politics” e “Development and (in)security: between scepticism and hope”.

Sabato 5 luglio le celebrazioni proseguiranno nella sede di Aseri, in via San Vittore 18. Appuntamento alle 10. Michael Cox, Emeritus Professor, London School of Economics, pronuncerà il Keynote Speech “The World Turned Upside Down in the Age of Strong Men”. Alle 11.15, il professore della Cattolica e dell’Aseri, Paolo Maggiolin, coordinerà l’Alumni Roundtable in cui si confronteranno Manuel Andrade, Giuseppe Gabusi, Ignacio Lara e Manuela Prina.

