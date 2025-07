Diocesi: Reggio Calabria, a Bagnara celebrazione mariana nella Cittadella dell’Immacolata

Domenica prossima, 6 luglio, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra (Rc), sarà il cuore pulsante di una giornata di celebrazioni estive in onore dell’Immacolata Concezione, un appuntamento seguito da molte realtà ecclesiali calabresi e siciliane. Comunità, gruppi, famiglie e singoli fedeli si ritroveranno per vivere insieme un tempo di “profonda spiritualità, preghiera e condivisione fraterna, raccolti attorno alla Vergine Immacolata, modello di umiltà, obbedienza e amore totale al Signore”, spiega una nota. Il momento clou della giornata sarà alle ore 18.30, con la solenne concelebrazione eucaristica seguita dalla processione mariana per i viali della Cittadella, “un segno visibile di popolo in cammino, che manifesta pubblicamente la propria fede e l’affidamento a Maria, stella del mattino e madre sempre presente”. Un particolare motivo di “gratitudine” accompagna quest’anno le celebrazioni: ricorre infatti il 25° anniversario di fondazione dei “Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata”, realtà religiosa nata nel 2000 su iniziativa di padre Santo Donato. Questa comunità nel silenzio e nella semplicità del quotidiano, ha “saputo offrire – spiega in una nota Annunziata Riggio, coordinatrice dell’Associazione laicale “Amici della Cittadella dell’Immacolata” – per un quarto di secolo una testimonianza coerente e luminosa di vita consacrata, fondata sull’ascolto della Parola, sull’adorazione, sul servizio fraterno e sulla missione”. L’intera giornata vuole essere “un invito a lasciarsi rinnovare dalla grazia, a riscoprire la bellezza della vocazione cristiana vissuta in comunione con i fratelli e le sorelle nella fede, e a camminare, come Maria, nella piena disponibilità al progetto di Dio”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /