Salute anziani: HappyAgeing, il 2 luglio a Roma assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive

L’Italia, tra i Paesi più longevi al mondo, registra una crescita costante della popolazione over 65, accompagnata da un incremento delle patologie croniche, della fragilità e della domanda assistenziale. Questo scenario rende evidente la necessità di promuovere strategie capaci non solo di prolungare la vita, ma soprattutto di migliorarne la qualità. È in questo quadro che la vaccinazione degli adulti e degli anziani assume un ruolo centrale.

Per questo, HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo ha attivato una stretta collaborazione con il Coordinamento interregionale prevenzione al fine di costruire una visione condivisa della strategia vaccinale dell’adulto e dell’anziano e rafforzare l’equità dell’offerta vaccinale, aumentarne accessibilità e appropriatezza, e valorizzare la vaccinazione come elemento strutturale dell’invecchiamento attivo. Il frutto di questa collaborazione è un Documento di posizione HappyAgeing che analizza criticità e opportunità legate all’attuazione delle strategie vaccinali per la popolazione adulta e anziana e che verrà presentato il prossimo 2 luglio a Roma durante la “Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell’anziano. Strategie per una corretta ed efficace protezione dell’adulto-anziano”. All’evento prenderanno parte, tra gli altri, membri del Coordinamento interregionale prevenzione, rappresentanti del ministero della Salute ed esperti del settore. Tra i temi- chiave al cento dell’incontro la creazione di calendari regionali delle vaccinazioni dell’adulto; l’aggiornamento del calendario nazionale; il riconoscimento dell’innovazione vaccinale; l’appropriatezza vaccinale; il finanziamento delle nuove vaccinazioni. Inoltre, vi sarà un confronto volto a mettere a fattor comune i migliori strumenti implementabili a livello regionale per garantire una maggiore copertura vaccinale nella popolazione anziana quali la chiamata attiva, l’ampliamento degli operatori sanitari per la somministrazione dei vaccini e l’anagrafe vaccinale.

