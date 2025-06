Back Home: i giovani della carovana accolti al Quirinale dal presidente Mattarella

Si è concluso, con una tappa densa di significato e commozione, il viaggio della Carovana “Back Home”, accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso il Palazzo del Quirinale. L’incontro ha rappresentato il culmine di un percorso iniziato simbolicamente da Londra e giunto fino a Roma lungo la Via Francigena, attraversando territori e comunità, tra cultura, spiritualità e solidarietà.

Il Presidente della Repubblica ha espresso parole di profonda stima e incoraggiamento nei confronti di Juppiter. “Un bel percorso avete fatto su quei tre valori, libertà, uguaglianza, fraternità – ha dichiarato il presidente Mattarella -. Quest’ultimo per tanto tempo è rimasto un po’ accantonato. Il vostro percorso indica come si recupera con il cambiamento, come avete indicato. Cambiando, e questo in realtà non cambia soltanto singolarmente, è vero, cambia il mondo. Il vostro è un contributo straordinario. Complimenti per ciò che avete fatto. Grazie, e benvenuti: benvenuti ragazzi, davvero”.

Il progetto, promosso dall’associazione Juppiter in occasione del Giubileo della Speranza, ha coinvolto oltre trenta giovani viaggiatori, tra cui ragazzi con disabilità, adolescenti, educatori e giovani comunicatori. Ad accoglierli a Roma, insieme a loro, erano presenti anche oltre cento ragazzi con disabilità provenienti dalle diverse sedi di Juppiter e gli educatori dell’associazione, che quotidianamente li ccompagnano nei percorsi di crescita, autonomia e inclusione.

