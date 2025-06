Tutela minori: Itri, sabato al santuario della Madonna della Civita un incontro con le religiose del Lazio impegnate nei vari ambiti formativi ed assistenziali

“La tutela dei minori, impegno primario che interpella tutti, famiglie, scuole, educatori, mondo dello sport, parrocchie”. È l’appello che, per la seconda volta in poco più di 30 giorni, si leva forte e chiaro dal santuario della Madonna della Civita di Itri (Latina). La prima volta, il 24 maggio scorso, nel convegno “Custodire la fiducia: tutela dei minori e responsabilità educativa nella comunità cristiana” promosso dal Servizio interdiocesano “Tutela minori” dell’arcidiocesi di Gaeta, insieme alle diocesi di Frosinone, Latina, Anagni, Sora e Cassino, aperto in particolare ad educatori, famiglie e catechisti, in vista delle ferie estive. La seconda volta, sabato 28 giugno, destinato, però, alle religiose del Lazio impegnate nei vari ambiti formativi ed assistenziali. Il titolo è più o meno lo stesso “Custodire la fiducia”, ma con una aggiunta, “Tutela, formazione e responsabilità nella vita consacrata”. La location pure, il Centro pastorale “San Giovanni Paolo II” del santuario della Civita dove dalle ore 15,30 si daranno appuntamento le religiose di quasi tutte le congregazioni impegnate nella nostra regione. Il convegno, spiegano gli organizzatori, si inserisce “nel cammino sinodale varato da Papa Francesco e continuato da Leone XIV, e nel più ampio impegno della Chiesa italiana per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, con un’attenzione particolare alla formazione nella vita religiosa femminile”.

Dopo il saluto iniziale in videoconferenza di Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei, interverrà suor Grazia Vittigni, psicologa e psicoterapeuta, referente per la Regione ecclesiastica del Lazio, che si soffermerà sulla responsabilità educativa e testimoniale delle consacrate nei contesti comunitari, scolastici e pastorali. “Questo convegno nasce dal desiderio di continuare un percorso di consapevolezza, formazione e cura condivisa all’interno della vita consacrata”, spiega don Adriano Di Gesù, rettore del Santuario e responsabile interdiocesano del Servizio Tutela Minori Lazio Sud, secondo il quale “la fiducia che le persone ripongono nella Chiesa, e in modo particolare nelle religiose, è un bene prezioso da custodire con discernimento e preparazione. Siamo chiamati a costruire luoghi sicuri, relazioni limpide e processi di ascolto autentico.” L’evento si inserisce nel programma del Giubileo diocesano della Consolazione, in programma dal 27 al 29 giugno presso lo stesso santuario della Civita, dove per la prima volta sarà esposta alla devozione dei fedeli il reliquiario delle Lacrime della Madonna di Siracusa.

