Scuola: Festival Innovazione Scolastica, selezionate le 72 scuole partecipanti

Sono state selezionate le 72 scuole, su oltre 200 candidature da tutta Italia, che prenderanno parte alla V edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica, in programma dal 5 al 7 settembre 2025 a Valdobbiadene (TV). Le esperienze presentate, si legge in un comunicato del Festival, riflettono “la vivacità, la sensibilità didattica di molti dirigenti scolastici e docenti di fronte alle nuove sfide che la scuola sta affrontando. Molte delle esperienze che saranno presentate al Festival hanno a che fare con il desiderio di uscire dalle mura della scuola (outdoor), oppure con temi quali l’inclusione e l’accoglienza e infine con l’approfondimento e l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, compresa l’Intelligenza Artificiale”. Un dato positivo è la forza che dimostrano le scuole del Sud Italia, in particolare la Puglia e la Sicilia, a testimonianza di quanto siano profonde e vive le radici culturali di questi territori.

Al Festival saranno presenti scuole di ogni ordine e grado, in prevalenza istituti statali ma anche scuole paritarie e, per la prima volta, anche diverse e importanti scuole professionali (Salesiani, Enaip e Cefal, oltre alla ‘storica’ Dieffe). Un mosaico che rappresenta la pluralità del sistema scolastico italiano. Il tema dell’edizione 2025, “Promuovere e valutare le non cognitive skills”, caratterizzerà l’intero programma: dal convegno di apertura, i workshop, la presentazione pubblica delle esperienze selezionate fino ai momenti conviviali dove le dirigenti scolastici e docenti hanno la possibilità di scambiarsi esperienze e contatti. “Dinanzi al contesto contraddittorio e spesso drammatico in cui stanno crescendo le nuove generazioni”, dichiara il presidente Alberto Raffaelli, “la scuola italiana non si tira indietro e intende assumersi la responsabilità che le compete. Infatti, la vera sfida posta dall’introduzione nella scuola delle Non Cognitive Skills (o competenze socio-emotive come le definisce l’Ocse) è la possibilità di una trasformazione profonda del sistema scolastico italiano: ovvero superare il modello della scuola come semplice luogo di trasmissione di conoscenze (istruzione), per diventare un autentico ambiente educativo in cui bambini e ragazzi possano crescere in modo armonico e positivo”. Il Festival è promosso dall’Associazione Festival dell’Innovazione Scolastica Ets con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Valdobbiadene, di Indire, Invalsi e numerosi partner pubblici e privati. La sede principale dell’evento sarà Villa dei Cedri a Valdobbiadene.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /