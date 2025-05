Leone XIV: Regina Caeli, “Dio si rivela specialmente nei piccoli, nei poveri”, essere “cristiani attenti e compassionevoli”

“È bello che, guardando alla nostra chiamata, alle realtà e alle persone che ci sono state affidate, agli impegni che portiamo avanti, al nostro servizio nella Chiesa, ciascuno di noi può dire con fiducia: anche se sono fragile, il Signore non si vergogna della mia umanità, anzi, viene a prendere dimora dentro di me”. Lo ha detto il Papa, durante il Regina Caeli di oggi. “Egli mi accompagna col suo Spirito, mi illumina e mi rende strumento del suo amore per gli altri, per la società, per il mondo”, ha spiegato Leone XIV. “Sul fondamento di questa promessa, camminiamo nella gioia della fede, per essere tempio santo del Signore”, l’invito: “Impegniamoci a portare il suo amore ovunque, ricordandoci che ogni sorella e ogni fratello è dimora di Dio, e che la sua presenza si rivela specialmente nei piccoli, nei poveri e in coloro che soffrono, chiedendoci di essere cristiani attenti e compassionevoli. E affidiamoci tutti all’intercessione di Maria santissima. Per l’opera dello Spirito, lei è diventata ‘dimora consacrata a Dio’. Con lei, anche noi possiamo sperimentare la gioia di accogliere il Signore ed essere segno e strumento del suo amore”.

