Leone XIV: a San Giovanni in Laterano, “offrire speranza a un mondo che soffre tanto dolore per le guerre, la violenza, la povertà”

Al termine della messa per l’insediamento sulla Cattedra di vescovo di Roma, il Papa si è affacciato dalla Loggia della basilica di San Giovanni in Laterano, subito accolto dall’applauso della folla che si era radunata lungo il tratto transennato sottostante. “La pace sia con voi! Cari fratelli e sorelle, comunità di Roma, mi fa tanto piacere essere qui con voi stasera, in questo atto liturgico che abbiamo celebrato, l’insediamento come il vostro nuovo vescovo di Roma. Grazie a tutti voi”, il saluto di Leone XIV. “Vivere la nostra fede, specialmente durante questo anno del Giubileo, cercando la speranza, però cercando di essere noi stessi testimonianza che offre la speranza al mondo, un mondo che soffre tanto, tanto dolore per le guerre, la violenza, la povertà”, l’invito. “Ma a noi cristiani il Signore chiede di essere sempre questa testimonianza viva. Vivere la nostra fede, sentire nel nostro cuore che Gesù Cristo è presente e sapere che lui ci accompagna sempre nel nostro cammino. Grazie a voi, per camminare insieme. Camminiamo tutti insieme. Contate sempre con me, che con voi sono cristiano e per voi vescovo. Grazie a tutti!”. “Buonasera a tutti, e viviamo con questa gioia sempre”, il commiato dopo la benedizione, prima di riprendere a bordo della papamobile il tragitto verso Santa Maria Maggiore.

