Papa Francesco: card. Fernández, “non c’è povertà peggiore di quella che priva il lavoro”

“Per Papa Francesco il lavoro esprime e nutre la dignità dell’essere umano, gli permette di sviluppare le sue capacità, lo aiuta ad accrescere relazioni, gli permette di sentirsi collaboratore di Dio per prendersi cura e migliorare questo mondo, lo fa sentire utile alla società e solidale con i suoi cari”. Lo ha detto il card. Víctor Manuel Fernández nell’omelia della messa per il VI giorno dei Novendiali, presieduta nella Basilica vaticana: “Ecco perché il lavoro, al di là delle fatiche e delle difficoltà, è un percorso di maturazione umana. E per questo ha affermato che il lavoro ‘è il miglior aiuto per un povero’. Per di più, ‘non c’è povertà peggiore di quella che priva il lavoro e la dignità del lavoro’”. Quindi, il cardinale ha richiamato anche il viaggio a Genova del Pontefice e l’articolo 1 della Costituzione italiana, lodato da Francesco come fondamento di un “patto sociale”. “Dietro a questo amore per il lavoro – ha aggiunto – c’è una forte convinzione di Papa Francesco: il valore infinito di ogni essere umano, un’immensa dignità che non va mai perduta”.

