Papa Francesco: card. Fernández, “Cristo non l’ha lasciato, non l’ha perso”

“Papa Francesco è di Cristo, appartiene a Lui, e ora che ha lasciato questa terra è pienamente di Cristo. Il Signore ha preso Jorge Bergoglio con sé sin dal suo battesimo, e lungo tutta la sua esistenza. Lui è di Cristo, che ha promesso per lui la pienezza della vita”. Così il card. Víctor Manuel Fernández, già prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nell’omelia pronunciata nella Basilica vaticana durante la messa nel VI giorno dei Novendiali in suffragio del Pontefice: “Sapete con quanta tenerezza parlava di Cristo Papa Francesco, come godeva il dolce nome di Gesù, come buon gesuita. Lui sapeva bene di essere suo, e sicuramente Cristo non l’ha lasciato, non l’ha perso. Questa è la nostra speranza che celebriamo con gioia pasquale sotto la luce preziosa di questo Vangelo di oggi”. L’omelia ha intrecciato la riflessione spirituale con il ricordo della dedizione del Papa al mondo del lavoro, celebrato nella stessa giornata del 1° maggio: “Non possiamo ignorare che stiamo celebrando pure la giornata dei lavoratori, che stavano tanto a cuore a Papa Francesco”.

