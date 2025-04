Papa Francesco: card. Parolin agli adolescenti, “con voi è realmente presente il mondo intero”

“La gioia pasquale, che ci sostiene nell’ora della prova e della tristezza, oggi è qualcosa che si può quasi toccare in questa piazza; la si vede impressa soprattutto nei vostri volti, cari ragazzi e adolescenti che siete venuti da tutto il mondo a celebrare il Giubileo”. E’ l’omaggio del card. Pietro Parolin, già segretario di Stato vaticano, alle migliaia di adolescenti dai colori variopinti che oggi popolano piazza San Pietro, per la messa in suffragio di Papa Francesco, nel secondo giorno dei Novendiali, che coincide con il loro appuntamento giubilare. “Venite da tante parti: da tutte le Diocesi d’Italia, dall’Europa, dagli Stati Uniti all’America Latina, dall’Africa all’Asia, dagli Emirati Arabi … con voi è realmente presente il mondo intero!”, ha esclamato il cardinale: “A voi rivolgo un saluto speciale, col desiderio di farvi sentire l’abbraccio della Chiesa e l’affetto di Papa Francesco, che avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi”.

