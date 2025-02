Riviste: Vita Pastorale, nel numero di marzo Trump e democrazie a rischio, situazione in carcere. Dossier sul Sinodo dei vescovi

“Nubi sempre più scure s’addensano sulle democrazie di tutto il mondo. A favore di governi autoritari e illiberali, che suscitano maggiore fascino; gli unici in grado di rendere di nuovo grandi gli Stati Uniti (Maga) e l’Europa (Mega), o di difendere i confini delle nazioni dall’invasione degli immigrati, considerati ‘spazzatura’ da rimandare indietro o da tenere in centri di detenzione, veri lager dove sono torturati, stuprati e uccisi. Donne e bambini inclusi”. Si apre così l’editoriale del numero di marzo di Vita Pastorale, a firma del direttore Antonio Sciortino, intitolato “‘Bullismo trumpiano’ e democrazie a rischio”. Nello stesso numero padre Francesco Occhetta analizza “Le tante promesse del presidente Trump” mentre l’economista Stefano Zamagni indaga “Il ‘fenomeno Trusk’ (Trump-Musk): democrazie a rischio”. Aristide Fumagalli, docente di Teologia morale, affronta invece “L’accesso degli omosessuali nei seminari” mentre suor Nicoletta Vessoni, responsabile nazionale della Pastorale carceraria delle consacrate, in un’intervista ricorda che “In carcere si continua a morire”. La realtà dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova viene presentata in un’intervista dall’arcivescovo mons. Fortunato Morrone. “La religiosità deve cedere il passo alla fede” è invece il pensiero di Enzo Bianchi a partire dalla diserzione dei cattolici alla messa domenicale. Infine, il dossier del mese – a cura di Vito Mignozzi, Piero Coda, Dario Vitali, Pasquale Bua, José San José Prisco, Madre Ignazia Angelini – è dedicato al Documento finale del Sinodo dei vescovi.

