Solidarietà: Fondazione Progetto Arca, apre a Roma il nuovo guardaroba per famiglie fragili e persone senza dimora

Progetto Arca prosegue a Roma la sua attività di sostegno alle persone in difficoltà – famiglie fragili in disagio economico e persone senza dimora – con il nuovo guardaroba solidale aperto all’interno della Casa del Volontariato, spazio che ospita anche Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo.

Il nuovo corner di abbigliamento – che affianca i servizi già avviati di sostegno alimentare con il Market solidale e di sportello di ascolto – è realizzato grazie alla collaborazione della fondazione con H&M Italia, che contribuisce a donare indumenti e arredi per sostenere il progetto.

Domani, alle ore 11.30, alla Casa del Volontariato, in via Filippo Corridoni 13 (zona Prati-Mazzini), a Roma, presentazione dell’iniziativa. Intervengono Barbara Funari, assesora alle Politiche sociali e Salute di Roma Capitale; Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio; Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca; Francesca L’Abbate, Sustainability Manager H&M Italia.

Progetto Arca opera da 30 anni a livello nazionale per fornire un aiuto concreto a chi vive in stato di indigenza ed esclusione sociale. Nell’ultimo anno ha dato aiuto a 40.274 persone, di cui 3.888 accolte, e ha distribuito 3.689.327 pasti. A Roma la fondazione lavora in rete con numerosi enti e istituzioni per diversi servizi: housing sociale, Unità di strada per senza dimora, Market solidale.

