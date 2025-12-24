Diocesi: Teramo-Atri, riaprono tre chiese restaurate dopo il sisma del 2016

(Foto diocesi Teramo-Atri)

Sono terminati i lavori di restauro e miglioramento sismico in altre tre chiese della diocesi di Teramo-Atri, danneggiate dal sisma del 2016. Tornano ad aprirsi ai fedeli la chiesa della Santissima Trinità in Montorio al Vomano, la chiesa di San Martino in località Schiaviano, frazione dello stesso comune, e la chiesa di San Vittorino in località Poggio San Vittorino di Teramo. I progetti relativi alle chiese della Santissima Trinità e di San Martino rientrano nell’ordinanza commissariale n. 105 del 2020, mentre quello della chiesa di San Vittorino è stato finanziato nell’ambito dell’ordinanza n. 132 del 2022. Soggetto attuatore degli interventi è stata la diocesi di Teramo-Atri. I lavori sono stati eseguiti dalle imprese M.F. Salvi Fabrizio srl per le due chiese montoriesi e da Alba Restauri srl per la chiesa di San Vittorino. Il costo complessivo dei tre interventi ammonta a 479 mila euro, finanziati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo. Il percorso di approvazione e coordinamento ha coinvolto l’Ufficio tecnico diocesano per la ricostruzione post sisma, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, l’Ufficio diocesano per i beni culturali ed ecclesiastici e i Comuni di Teramo e Montorio al Vomano. Gli interventi hanno riguardato il consolidamento delle murature portanti, l’inserimento di tiranti metallici, il rinforzo di archi, il rifacimento e il consolidamento delle coperture, oltre a opere di restauro e finitura. Committente dei lavori è stato il vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi. Prosegue intanto il programma di restauro e miglioramento sismico di numerose altre chiese diocesane colpite dal terremoto, insieme agli interventi in corso nel santuario della Madonna delle Grazie e nella chiesa dei Cappuccini a Teramo, di proprietà del Fondo edifici di culto.

Questo l’elenco delle chiese interessate da lavori di restauro e consolidamento sismico danneggiate dal terremoto del 2016: chiesa di S. Maria in Platea-Campli; chiesa dei SS. Pietro e Andrea in Castelbasso-Castellalto; chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in località Villa Rossi-Castelli; chiesa di S. Paolo in Località Pezzelle di Cortino; chiesa Madonna del Carmine in località Vernesca di Cortino; chiesa dell’Immacolata Concezione degli Zoccolanti in Montorio al Vomano; chiesa di S. Filippo Neri in Montorio al Vomano; chiesa di S. Martino in località Fioli di Rocca S. Maria; chiesa di S. Nicola in frazione di Cavuccio di Teramo; chiesa di S. Stefano in Torricella Sicura; chiesa di S. Maria ad Porcellianum in Teramo; chiesa di S. Lorenzo Martire in Colleminuccio di Teramo; chiesa di S. Salvatore in Canzano; chiesa di S. Maria Assunta in località Padula di Cortino; chiesa di S. Maria Assunta in Ioanella di Torricella Sicura; chiesa di S. Maria in Cartecchio-Teramo; chiesa dell’Immacolata Concezione in Isola del Gran Sasso; chiesa della Madonna delle Grazie in Isola del Gran Sasso; chiesa di S. Pasquale in frazione Leognano di Montorio al Vomano; chiesa di S. Michele Arcangelo in frazione Lame di Cortino; chiesa di S. Donato Martire in località Paterno di Campli.