Diocesi: Ragusa. Mons. La Placa “a Natale ritrovare uno sguardo di meraviglia e di stupore nei confronti del Bambino”

(Foto Diocesi Ragusa)

Avere “uno sguardo di meraviglia e di stupore nei confronti del Bambino che è il più grande dono che Dio ha fatto all’umanità, un bimbo che nasce in una mangiatoia per portare a tutti noi la pace, la gioia e la speranza”. Mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, nel suo messaggio di Natale, invita i fedeli della diocesi “a ritrovare, uno sguardo di meraviglia, uno sguardo di stupore sulle cose che ci circondano, uno sguardo semplice che nasce da un cuore semplice e pacificato”, perché, afferma, “è con questo sguardo che noi possiamo apprezzare le piccole cose di ogni giorno, le persone che ci circondano e possiamo entrare nella vita quotidiana portando quella speranza che il Signore ci chiede di portare al mondo”. L’augurio per questo Natale è, conclude, “proprio di ritrovare il cuore di fanciulli, lo sguardo limpido del bambino per poter guardare questa umanità, questa storia che stiamo vivendo, proprio con quell’orizzonte di speranza che poi ci chiede di essere nel mondo testimoni di questa speranza”.