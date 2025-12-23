Infanzia: Telefono Azzurro, per bambini e adolescenti servizi attivi 24 ore su 24 anche a Natale

Telefono Azzurro è sempre al fianco di bambini e adolescenti, senza interruzioni, garantendo la piena operatività delle proprie linee 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire ascolto, vicinanza e il supporto di professionisti qualificati a chi vive momenti di disagio, fragilità, paura o solitudine.

Alcuni periodi dell’anno possono accentuare situazioni di disagio già presenti o far emergere nuove difficoltà: l’aumento del tempo trascorso in casa, le tensioni familiari, l’isolamento o una maggiore esposizione al mondo digitale possono rendere più complesso il vissuto di bambini e ragazzi, aumentando le richieste di aiuto. Per questo Telefono Azzurro continua a garantire ascolto, protezione e intervento anche nella “vita digitale” dei bambini e adolescenti, grazie a operatori formati e specializzati, pronti ad accogliere ogni richiesta con attenzione, competenza e riservatezza. Sono sempre attive la Linea gratuita 1.96.96 e il Servizio Emergenza Infanzia 114, punti di riferimento fondamentali per chi ha bisogno di aiuto immediato.

Telefono Azzurro è attivo anche come Trusted Flagger – Segnalatore Attendibile con il servizio “Clicca&Segnala”, consentendo di segnalare contenuti illegali o pericolosi online, contribuendo alla protezione dei minori e alla rimozione tempestiva di materiali dannosi dalla rete. Nel corso dell’anno, le linee di ascolto hanno registrato un incremento delle richieste legate alla presenza online dei minori, alle difficoltà familiari, alla sofferenza emotiva, al bullismo e cyberbullismo, fino alle segnalazioni di violenza e abuso. Attraverso il telefono, la chat, le app per Android e iOS e i canali di segnalazione online, Telefono Azzurro offre un intervento rapido e professionale. “Dietro ogni chiamata e ogni segnalazione c’è una persona formata ad ascoltare con rispetto, attenzione e senza giudizio. A volte bastano poche parole, dette al momento giusto, per cambiare una giornata o aprire una possibilità diversa per un bambino o un ragazzo”, spiega Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.

