Diocesi: mons. Tasca (Genova), benedizione ai marittimi in occasione delle festività natalizie

Come è ormai tradizione da diversi anni, l’arcivescovo di Genova ha impartito la propria benedizione ai marittimi in occasione delle festività natalizie. Mons. Marco Tasca è stato accolto presso la sala operativa della Direzione marittima di Genova dove è stato predisposto il collegamento radio e video con le navi presenti nel porto della città di Genova oppure in navigazione nel Mar Ligure. La cerimonia si è tenuta grazie alla collaborazione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova e della Fondazione Stella Maris Onlus. Come spiega una nota stampa della stessa Capitaneria di Porto diffusa per l’occasione, quello di oggi “è stato un momento significativo e toccante, tenuto conto che tanti equipaggi si trovano lontano da casa e dai propri affetti, come spesso accade ai naviganti”. Grazie alle tecnologia, da alcune delle navi collegate, i Comandanti e gli equipaggi hanno inviato gli auguri di Buon Natale all’Arcivescovo. In collegamento anche i rappresentanti delle Compagnie armatoriali, delle agenzie marittime, delle istituzioni scolastiche e del mondo della pesca.

