Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Mattarella, “Italia al centro del mondo, non soltanto sportivo”

(Foto Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Olimpiadi e Paralimpiadi a Milano, a Cortina, a Verona, saranno una vetrina per l’Italia” “È una un’accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo, non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazioni e informazioni che vi sarà”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Rivolgendosi agli atleti presenti il Capo dello Stato ha assicurato che “l’Italia sarà con voi interamente”. “Molte discipline sportive invernali sono individuali come carattere, ma coinvolgono, comunque, un irrinunziabile aspetto di squadra. Tutti coloro che collaborano, che si impegnano per lo sviluppo, la riuscita degli sport anche individuali”, ha proseguito Mattarella, ricordando che “tutto questo, naturalmente, coinvolge una pluralità di persone a cui pure va il mio ringraziamento per quanto fanno”. “In più – e molte degli alfieri e molti degli alfieri lo hanno sottolineato – i Giochi indurranno molte e molti giovani, molte ragazze e molti ragazzi a dedicarsi allo sport, a misurarsi con sé stessi. Ed è un risvolto altrettanto importante delle gare e delle competizioni e dei risultati che vi saranno”. “Ho affidato, poc’anzi, le bandiere agli alfieri, ai portabandiera e loro – ripeto – le presenteranno sia a Milano che a Cortina che a Verona. Sono certo che renderete – tutte le atlete e tutti gli atleti – onore all’Italia col vostro comportamento, con i risultati che conseguirete”, la convinzione del presidente.